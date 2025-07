La Promessa Anticipazioni Spagnole | Petra e María Fernández ai ferri corti!

Nelle prossime puntate de La Promessa, i rapporti tra Petra e Marisa Fernandez si fanno sempre più tesi, tra intrighi, ricatti e alleanze a rischio. La tenuta si trasforma in un campo di battaglia per il potere, mentre i segreti più oscuri vengono svelati. Con colpi di scena e alleanze pericolose, il destino dei protagonisti si complica sempre di più, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso...

Intrighi, ricatti e alleanze pericolose: scopri cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa con un racconto avvincente e pieno di colpi di scena. Un battesimo pieno di intrighi e alleanze pericolose. Alla tenuta de La Promessa l'aria si fa tesa mentre fervono i preparativi per il battesimo dei gemelli Rafaela e Andrés, figli di Catalina e Adriano. Dietro l'apparente solennità si cela un vero e proprio campo di battaglia per il potere e l'influenza. Alonso, deciso a rafforzare la posizione della sua famiglia, preme su Catalina e Adriano perché accettino la proposta di Leocadia: scegliere Lisandro come padrino.