La Ville Lumière si riprende il suo fiume | tra sicurezza sostenibilità e sogni d’infanzia ora si nuota davvero nel cuore della città

Parigi, la ville lumi232re, si riscopre attraverso le sue acque: la Senna torna a essere un luogo di vita, sicurezza e sogni d'infanzia. Dopo anni di progetti e una spinta olimpica, la città si tuffa con entusiasmo in un futuro sostenibile, trasformando il cuore pulsante della capitale in un'oasi urbana balneabile. Ora i parigini possono davvero nuotare nel centro della loro amata città, vivendo un’estate di rinascita e speranza.

( a skanews) – Dopo anni di progetti e uno sprint per le Olimpiadi 2024, Parigi finalmente si è ripresa il suo fiume: la Senna è ufficialmente balneabile, con tanto di stabilimenti, e i parigini si affollano per cercare refrigerio all'estate nelle acque ripulite. La scorsa estate erano stati gli atleti del nuoto in acque libere a usare la Senna fra non poche polemiche; a un anno di distanza si avvera il sogno della sindaca socialista Anne Hidalgo: «Cosa provo? Fierezza e felicità perché nuotare nella Senna era un sogno fin da ragazzina. La gente è felice, è bello, molto bello».