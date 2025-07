Mario Adinolfi ricoverato in ospedale dopo il rientro dall’Isola dei Famosi | Perdere decine di chili di peso ha le sue controindicazioni

mettere a dura prova la salute può avere conseguenze imprevedibili. Dopo un’avventura così intensa, Mario Adinolfi si trova ora a riflettere sulle sfide fisiche e psicologiche affrontate, dimostrando che anche i protagonisti più forti devono prendersi cura di sé. La sua storia ci ricorda l’importanza di ascoltare il nostro corpo, soprattutto dopo esperienze estreme. E ora, cosa ci aspetta per il suo prossimo capitolo?

“ Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale”: a scrivere è Mario Adinolfi, appena tornato in Italia dopo l’esperienza all’ Isola dei Famosi. Due mesi di reality e il lungo viaggio per tornare, con scalo a Madrid, hanno avuto alcune conseguenze, che spiega proprio l’ex concorrente: “Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento. Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare “. Adinolfi, le cui posizioni su svariati temi in passato sono state oggetto di (giuste) critiche, è arrivato secondo nel reality di Canale5, classificandosi dopo Cristina Plevani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

