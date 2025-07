Juventus Vlahovic come Dybala e Rabiot?

Dusan Vlahovic si trova all'incrocio cruciale della sua carriera alla Juventus, con il rischio di ripetere l’esperienza di Paulo Dybala, che ha visto il suo percorso complicarsi tra richieste e negoziati. La strada verso il rinnovo sembra sempre più incerta, e i tifosi si chiedono se la società saprà evitare gli errori del passato per non perdere un’altra pedina chiave. Il futuro di Vlahovic e il suo ruolo nel club sono ora in bilico, lasciando aperta ogni possibilità.

Vlahovic verso l’addio? Il rischio di ripetere l’errore di Dybala Dusan Vlahovic rischia di seguire le orme di Paulo Dybala, finendo in un limbo pericoloso. Nel 2022, Dybala, spinto dal suo agente, puntò a un rinnovo da 10 milioni più bonus con la Juventus, ma il club fece retromarcia per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vlahovic come Dybala e Rabiot?

I bianconeri avevano trovato da tempo l'intesa con il giocatore ma ha dovuto faticare un po' di più per trovare l'accordo con l'entourage. Ora va risolta la grana Vlahovic

