LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via occhio alla pioggia

Preparati a vivere ogni emozione del Tour de France 2025 con aggiornamenti in tempo reale sulla tappa di oggi! La corsa entra nel vivo, tra vento e pioggia, che potrebbero mettere alla prova anche i più esperti. Resta con noi per scoprire ogni dettaglio, dagli incontri epici alle sorprese sulle strade di Lauwin-Planque e Boulogne-sur-Mer. Non perdere nemmeno un istante di questa avventura sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.34 Dopo il vento di ieri attenzione ad un’altra insidia: oggi infatti c’è la pioggia che può scombinare i piani dei corridori. 12.32 Si preannunciano scintille nella prima domenica della centododicesima edizione della Grande Boucle: dopo l’elettrizzante tappa inaugurale in quel di Lille i corridori si daranno battaglia per 209.1 km che li porteranno da Lauwin Planque a Boulogne Sur Mer. 12.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour de France 2025. 12.10 La partenza neutra, prevista per le ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via, occhio alla pioggia

