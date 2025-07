Conservatori e Riformisti Europei convention a Napoli dal 10 al 12 luglio

Dal 10 al 12 luglio, Napoli si trasforma nel cuore pulsante del dibattito europeo con la Convention dei Conservatori e Riformisti Europei. Un’occasione unica per esplorare come il Mediterraneo stia scolpendo il futuro dell’Europa, coinvolgendo leader, esperti e giornalisti in discussioni su temi vitali come commercio marittimo, economia blu e migrazione. Un evento che promette di delineare le sfide e le opportunità di domani, perché il futuro si costruisce oggi.

“Il Mediterraneo sta plasmando il futuro dell’Europa?”. È questo il titolo della convention che si terrà a Napoli dal 10 al 12 luglio, organizzata e promossa dal Partito dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR Party). La tre giorni riunirà leader politici, esperti e giornalisti per discutere temi cruciali per il futuro dell’Europa, tra cui commercio marittimo, sviluppo dell’economia del Mediterraneo, migrazione, economia blu e la ricostruzione dell’Ucraina. Tra i partecipanti: Robert Zile, Vicepresidente dell’EuroParlamento, Mateusz Morawiecki, Presidente dell’ECR Party ed ex Primo Ministro della Polonia, Luca Ciriani, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Tommasi Foti, Ministro per le Politiche Europee, Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche Marittime, Edmondo Cirielli, viceministro agli Affari Esteri, Wanda Ferro, sottosegretario agli Interni, Antonio Iannone, sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, e Giovanni Donzelli, deputato di Fdi e vicepresidente del Copasir, George Simion, Vice Presidente ECR Party, La convention si svolgerà all’Hotel Royal Continental di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: conservatori - riformisti - europei - convention

FdI, convegno sull’Occidente. Conservatori e Riformisti europei all’hotel Savoia, presente Capezzone - Il convegno sull’Occidente, promosso dai Conservatori e Riformisti Europei a Bologna, si preannuncia come un momento cruciale di confronto sui valori che ci definiscono e sulle minacce che l’Europa fronteggia.

Si sono conclusi a Stoccolma gli ECR Study Days! Tre giorni di confronto, visione e impegno con i colleghi del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei @ecrgroupeu, per rafforzare la nostra azione politica e costruire insieme un’Europa che rispetti le i Vai su Facebook

Conservatori e Riformisti Europei, convention a Napoli dal 10 al 12 luglio; Il Segretario generale dei Conservatori e riformisti europei definisce Meloni “interlocutrice naturale” di Trump in UE; La Cpac di Washington, l'«internazionale» dei sovranisti. Musk sul palco con la motosega, Vance: «L'immigrazione è la più grave minaccia per Europa e America».

Dopo Meloni, alla guida dei Conservatori e Riformisti europei arriva Mateusz Morawiecki - MSN - L'ex premier polacco Mateusz Morawiecki è stato eletto presidente del partito europeo dei Conservatori e riformisti. Da msn.com

FdI, convegno sull’Occidente. Conservatori e Riformisti europei all’hotel Savoia, presente Capezzone - MSN - Bologna, 19 giugno 2025 – ‘Occidente, noi e loro – i nemici dell’Europa e dei nostri valori’ è l’incontro promosso dal gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, in programma ... msn.com scrive