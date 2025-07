Cosa si è fatto Musiala Le lacrime di Donnarumma non gli evitano le critiche

L'incontro tra Musiala e Donnarumma ha lasciato tutti senza parole, tra lacrime e dolore. La scena triste del tedesco con il volto segnato dalla sofferenza ha commosso i tifosi, ma le critiche non si sono fatte attendere. Un infortunio grave, certo, ma che non spegne la passione e la determinazione di un campione. E ora, tutto è pronto per rivederlo presto in campo, più forte di prima.

Roma, 6 luglio 2025 – Frattura del perone sinistro e lesione ai legamenti: è andata male a Jamal Musiala ma non così male come si temeva ieri, quando il giocatore del Bayern Monaco si è scontrato fortuitamente con Gigi Donnarumma durante la partita contro il Psg del Mondiale per club, in Georgia. Ne avrà per 4-5 mesi. L' infortunio era parso gravissimo anche allo stesso portiere, immortalato con la faccia tra le mani mentre esce dal campo per l'intervallo. Nel post partita il messaggio sui social: "Tutte le mie preghiere e i miei auguri sono per te, Jamal Musiala". Non è bastato a salvarlo dalle polemiche.

Paura per Musiala: brutto infortunio alla caviglia dopo uno scontro con Donnarumma – VIDEO - Un infortunio che ha scosso il mondo del calcio: Jamal Musiala, talento emergente del Bayern Monaco, è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro durissimo con Donnarumma.

Tremendo infortunio per Musiala e critiche a Donnarumma: INTERVIENE COURTOIS "L'infortunio è stato un evento sfortunato, dare la colpa a Gigio è eccessivo": cosa ne pensate #Donnarumma #Courtois #Musiala Vai su X

DURISSIMO ATTACCO DI NEUER A DONNARUMMA; “Sono andato subito da Donnarumma dopo l’infortunio di Musiala e gli ho detto: ‘Che c’è? Non vuoi andare a vedere come sta?’ Lui l’ha fatto solo in un secondo momento, personalmente avrei reagito i Vai su Facebook

Bayern Monaco, frattura del perone per Musiala contro il Psg. Donnarumma: Prego per te; Le lacrime di Donnarumma: lo scontro con Musiala, l'infortunio dell'avversario, la disperazione del portiere; Scontro Donnarumma-Musiala, Neuer attacca Gigio: «Se esci così, sei consapevole di poter fare male al tuo avversario».

Musiala, la diagnosi: "solo" 4-5 mesi di stop. E Courtois difende Gigio: "Sfortunato, non colpevole" - Frattura del perone con interessamento dei legamenti: si temeva un esito degli esami peggiore per l'attaccante del Bayern. Si legge su gazzetta.it

Quando Musiala potrà tornare in campo? Come funziona il recupero? Parla l'esperto - Il professor Massé spiega che per Musiala infortunio senza coinvolgimento della tibia che rende il percorso di recupero meno tortuoso. Secondo gazzetta.it