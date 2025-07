Venezia in corteo contro i borseggi

Venezia, incantevole e senza tempo, si trova ancora una volta sotto i riflettori per un problema che affligge cittadini e visitatori: la crescente escalation di borseggi e truffe. Questa mattina, i veneziani si sono uniti in corteo per protestare contro una piaga che mina la sicurezza e l’autenticità della città . È giunto il momento di affrontare con decisione questa emergenza, perché Venezia merita di essere protetta e preservata per tutti.

La solita Venezia: arrivano i turisti, vengono controllati- oggi contributo d'accesso obbligatorio- poi salgono sul vaporetto, percorrono una calle, e vengono anche derubati Una piaga per tutti, anche per i veneziani, i pochi rimasti, che questa mattina si sono ritrovati per manifestare contro i continui borseggi, una città ' diventata preda di truffatori, venditori abusivi, ladri di strada.

