Sancho Juventus vuole solo i bianconeri! Contatti continui con il Manchester United | cosa manca per la fumata bianca Ultimissime

Jadon Sancho si prepara a sbarcare a Torino: la suggestione di un suo approdo alla Juventus si fa sempre più concreta, grazie ai contatti incessanti tra la dirigenza bianconera e il Manchester United. La fumata bianca sembra vicina, ma alcuni dettagli restano da definire per ufficializzare il trasferimento. È solo questione di tempo prima di vedere il talento inglese in azione con la maglia della Juventus.

Sancho Juventus, vuole solo i bianconeri! Contatti continui tra Comolli e la dirigenza ed il Manchester United. Cosa serve per la chiusura. Secondo quanto riportato da La Stampa, Jadon Sancho, già vicinissimo al calciomercato Juve la scorsa estate, potrebbe finalmente vestire il bianconero nella prossima stagione. Un incontro decisivo è previsto per la prossima settimana, quando il direttore generale della Juve, Damien Comolli, avrà un altro confronto con la dirigenza del Manchester United. Quest’ultimo, infatti, non potrà chiedere cifre esorbitanti per un giocatore che, ormai, non fa più parte del progetto tecnico del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus, vuole solo i bianconeri! Contatti continui con il Manchester United: cosa manca per la fumata bianca. Ultimissime

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c'è una condizione imprescindibile per l'affare - La Juventus si prepara a stupire i propri tifosi con un colpo da urlo: Jadon Sancho, il grande obiettivo per la prossima stagione, potrebbe vestire la maglia bianconera.

Sancho vuole la Juve, e questa è una certezza I bianconeri puntano da tempo al giocatore, che sembra disposto a collaborare, ma bisogna superare qualche ostacolo, due su tutti: ingaggio e prezzo del cartellino

Jadon Sancho non ha dubbi: vuole solo la Juventus Mentre prosegue la trattativa per portare l'attaccante classe 2000 in Serie A, il Guardian fa sapere che nella testa del giocatore ci sono solo i bianconeri, tanto che tutte le altre offerte sarebbero state rifiutat

Juve, Sancho disposto a ridursi l'ingaggio - Sancho: a breve la chiusura La Juventus nelle ultime ore ha intensificato i contatti con il Manchester United per Jadon Sancho.

