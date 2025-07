Conceicao Juve la rivelazione | presto potrebbe esserci una nuova accelerata Il Porto abbassa le sue pretese? Importanti novità sul riscatto dell’esterno

Il futuro di Conceicao alla Juventus si fa sempre più interessante, con un’accelerata in vista e il Porto che abbassa le proprie pretese. La società bianconera è determinata a trattenere l’esterno portoghese, puntando forte sugli acquisti di qualità. Le ultime novità di mercato, aggiornate dal direttore Niccolò Ceccarini, indicano un interesse concreto e una possibile svolta imminente. Resta da scoprire come evolverà questa trattativa e quali sorprese riserverà il mercato juventino.

Nel suo editoriale per TMW, il direttore Niccolò Ceccarini ha fornito importanti aggiornamenti di mercato Juventus. I bianconeri vogliono trattenere Conceicao, le ultime novità. SANCHO E CONCEICAO – « La Juventus punta forte sugli esterni e per questo tiene aperti due tavoli. Da una parte tiene vivi i contatti con il Manchester United per Sancho, dall'altra resta in pressing per Conceicao. Il Porto sembra intenzionato ad abbassare un po' le sue pretese economiche (fino a poco tempo fa chiedeva i 30 milioni della clausola rescissoria) e magari presto ci potrebbe essere una nuova accelerazione».

