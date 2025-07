Papa Leone XIV | Nel pomeriggio sarò a Castel Gandolfo per periodo di vacanza

Papa Leone XIV si prepara a trascorrere un meritato periodo di vacanza a Castel Gandolfo, richiamando una tradizione interrotta da Francesco. Nel suo messaggio dall'Angelus, invita tutti a prendersi cura del proprio benessere e a trovare nelle vacanze ricarica e serenitĂ . Un gesto di umanitĂ e normalitĂ che ricorda l'importanza di dedicarsi del tempo per rinnovare corpo e spirito. Voglio condividere con voi il suo messaggio di pace e speranza.

“Nel pomeriggio mi recherò a Castel Gandolfo dove conto di rimanere per un periodo di vacanza. Auguro a tutti di trascorrere un periodo di vacanza per ritemprare il corpo e lo spirito”. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro, annunciando la sua partenza da Roma verso il lago, decisione che riprende una tradizione che era stata interrotta da Francesco. “Dolore per alluvione fiume Guadalupe in Texas”. “Voglio esprimere il mio dolore e le mie condoglianze alle famiglie colpite dall’alluvione del fiume Guadalupe in Texas. Preghiamo per loro”, ha detto il pontefice al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro. 🔗 Leggi su Lapresse.it