tra i due litiganti napoli e torino milinkovic savic potrebbe scegliere mourinho tuttosport

Il mercato si infiamma tra Italia e Turchia, con Milinkovic-Savic protagonista di un intrigo avvincente. Napoli, Torino e Fenerbahçe si contendono il portiere serbo in una sfida all’ultimo colpo, mentre Mourinho e Conte muovono le pedine sulla scacchiera. La domanda è: quale strada sceglierà Vanja per il suo futuro? Resta da scoprire quale sarà la mossa decisiva in questa partita di mercato che potrebbe cambiare gli equilibri delle squadre coinvolte.

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic è al centro di un triangolo di mercato tra Fenerbahçe, Napoli e Torino. Dalla Turchia – come riporta Tuttosport – rimbalza l'interesse del club di José Mourinho, pronto a salutare Livakovi? e puntare sul serbo, legato al Toro da una clausola da 19,5 milioni (di cui 16 abbondanti finirebbero a Cairo). Ma in Italia il più interessato resta Antonio Conte, che vorrebbe affiancare Vanja a Meret: il Napoli si è fermato a 16 milioni, proponendo una compensazione con l'affare Ngonge, ma Vagnati ha detto no. E intanto il Torino sonda i sostituti: Falcone, Montipò, e piste estere come Fofana (Angers), valutato però almeno 10 milioni.

