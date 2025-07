Manomesso defibrillatore a Calcinelli.

Un episodio inquietante si è verificato a Calcinelli di Colli al Metauro, dove il defibrillatore comunale è stato manomesso nella notte tra mercoledì e giovedì. Un gesto che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e richiede interventi immediati. La comunità si stringe attorno alla sensibilizzazione e alla tutela di questi importanti strumenti di salvataggio. La sicurezza non può essere mai sottovalutata, e il Comune sta già indagando per chiarire quanto accaduto.

Colli al Metauro (Pesaro Urbino) 6 luglio 2025 - Manomesso il defibrillatore posto di fianco all’ingresso degli uffici comunali, in via Guglielmo Marconi, nella frazione di Calcinelli di Colli al Metauro. La forzatura dello sportello è avvenuta durante la notte tra mercoledì e giovedì, facendo scattare il segnale d’allarme, segnalato dai passanti agli impiegati dei vicini sportelli, che hanno allertato il Servizio di manutenzione del Comune. Sul posto, è arrivato un istruttore dell’Ufficio tecnico che, dopo un lungo intervento sotto il sole cocente, ha rimesso in funzione l’apparecchiatura salvavita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it