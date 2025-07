Francesco e Marco i poliziotti eroi orgoglio d' Italia | Lo rifaremmo

La Polizia di Stato ha riconosciuto il coraggio e l’altruismo di Francesco e Marco, due eroi che incarnano il vero spirito di servizio e sacrificio. La loro azione ha dimostrato, ancora una volta, che il valore e la dedizione degli uomini in divisa sono il cuore pulsante della nostra Italia. E noi, come cittadini, non possiamo che essere orgogliosi di loro e della loro missione di protezione. Lo rifaremmo, perché il loro esempio ci ispira ogni giorno.

A Roma, due poliziotti, Francesco e Marco, sono rimasti gravemente ustionati a seguito dell’esplosione di un distributore di GPL. Gli agenti, in servizio presso la Questura di Roma, sono stati protagonisti di un gesto eroico: nonostante l’intenso calore generato dall’esplosione, hanno messo in sicurezza l’area, salvando vite umane. Ricoverati al Policlinico Umberto I, le loro condizioni sono stabili e sono fuori pericolo. La Polizia di Stato ha diffuso una loro foto sui canali social, lodandoli per il coraggio e l’impegno, con un messaggio che riporta le loro parole: “Lo rifaremmo”. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso gratitudine e augurato loro una pronta guarigione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Francesco e Marco i poliziotti eroi orgoglio d'Italia: "Lo rifaremmo"

