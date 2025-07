Tragico incidente stradale nell’Oltrepò Pavese | muore una donna feriti un uomo e due giovani donne

Un tragico incidente sull’Oltrepò Pavese scuote la comunità in questa domenica di luglio. Due auto si sono scontrate gravemente tra Albaredo Arnaboldi e Campospinoso, lasciando dietro di sé una scia di dolore e speranza. Mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti, il nostro impegno è restare vicini alle vittime e alle loro famiglie. Restate con noi per le notizie in tempo reale.

Incidente mortale tra Albaredo Arnaboldi e Campospinoso. Nella mattinata di oggi, domenica 6 luglio, un grave incidente ha sconvolto l'Oltrepò Pavese. Due automobili si sono scontrate lungo la strada che collega i comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso, in provincia di Pavia. Nell'impatto ha perso la vita una donna di 62 anni, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. I soccorsi e l'intervento delle autorità. L'allarme è scattato poco dopo le 6,00 del mattino. Secondo quanto riferito dall' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), sul posto sono intervenuti con la massima urgenza: Tre ambulanze.

