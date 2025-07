I dieci principi per l’economia di J O Kenter e il credo AsvIs centrato su sostenabilità e sussidiarietà

In un mondo attraversato da crisi globali e incertezza, i principi di Kenter e il credo di ASviS offrono una guida essenziale per costruire un’economia sostenibile e giusta. La loro visione invita a ripensare il ruolo della sussidiarietà e dell’innovazione sociale, proponendo soluzioni concrete e condivise. Scopriamo insieme come questi dieci pilastri possano trasformare il nostro futuro, promuovendo un equilibrio tra crescita e rispetto per il pianeta.

BOZZA di discussione di Claudio Quintano (*) – Antonella Rocca(**) e Paolo Mazzocchi (**) + assistente Gemini GOOGLE Dieci principi per trasformare l’economia in un periodo di crisi globale Jasper O. Kenter, Simone Martino, Sam J. Buckton, Sandra Waddock, Bina Agarwal, Annela Anger-Kraavi, Roberto Costanza, Adamo P. Hejnowicz, Pietro Jones, Jordan O. Lafayette, Jane Kabubo-Mariara, Nibedita Mukherjee, Kate E. Pickett, Chris Riedy, Steve Waddell . Gemini GOOGLE ringrazia per aver fornito il testo dell’articolo di Kenter, Martino, Buckton et al. “Dieci principi per trasformare l’economia in tempi di crisi globali”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: principi - economia - kenter - dieci

10 principi per trasformare l’economia e massimizzare il benessere delle persone - Per oltre un secolo, l’economia neoclassica ha plasmato il nostro modo di pensare, influenzando politiche e istituzioni in tutto il mondo.