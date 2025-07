calciomercato sassuolo assalto totale per simeone del napoli arriva la prima offerta dei neroverdi

Il calciomercato Sassuolo accelera con un assalto deciso per Giovanni Simeone, il centravanti del Napoli. Dopo aver presentato un'offerta da 8 milioni di euro, i neroverdi sono pronti a sfidare la concorrenza e convincere il club partenopeo a cedere l’attaccante. La trattativa si fa infuocata e tutti gli occhi sono puntati su come evolverà questa sfida di mercato, che potrebbe rivoluzionare l’attacco del Sassuolo.

