Entra in ospedale e picchia un ferito in barella che aspettava operazione urgente poi fugge | paura a Salerno

Un'ombra di violenza scuote l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, dove un uomo in barella, vittima di un incidente, è stato brutalmente aggredito da un altro paziente e la sua fuga ha alimentato paura e sconcerto tra medici e familiari. Un episodio inquietante che solleva interrogativi sulla sicurezza nelle strutture sanitarie e accelera le indagini delle forze dell'ordine. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che ha sconvolto la città.

Aggressione all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno: 45enne in barella vittima di incidente picchiato davanti alla compagna. L'aggressore è fuggito. Indaga la Polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

