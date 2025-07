Inferno sulla provinciale moglie e marito morti sul colpo A bordo anche il figlio

Una tragedia sfiorata sulla provinciale 3: un violento scontro frontale alle prime luci dell’alba ha spezzato la vita di una coppia di coniugi e del loro bambino, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. L’incidente, avvenuto intorno alle 6, ha coinvolto anche tre altre persone ferite gravemente, trasportate d’urgenza in ospedale. Un dramma che scuote tutta la comunità e richiede una riflessione profonda sulla sicurezza delle strade.

Tragedia all’alba di domenica 6 luglio sulla Strada Provinciale 3, l’arteria che collega Matera al litorale jonico lucano. Un violento scontro frontale tra due auto è costato la vita a una coppia di coniugi residenti nel capoluogo. L’incidente, avvenuto intorno alle 6 del mattino, ha provocato anche il ferimento di altre tre persone, una delle quali versa in gravi condizioni ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso. A perdere la vita sono stati una donna di 45 anni, Maria Di Pede, morta sul colpo, e il marito 50enne Giuseppe Carrino, deceduto poco dopo all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, dove era stato trasportato in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

