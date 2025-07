Leclerc sputa fuori la verità sulla Ferrari non si trattiene e poi si pente | Meglio che non dica altro

Il mondo della Formula 1 è in subbuglio: Leclerc, tra sincerità e retromarcia, svela dettagli nascosti sulla Ferrari che fanno tremare gli appassionati. Tra tensioni e rivelazioni, il paddock si infiamma, lasciando tutti con il fiato sospeso. Cosa nasconde davvero il team di Maranello? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di una stagione ricca di sorprese.

Nelle qualifiche del GP di Silverstone della Formula 1 2025 sfuma una prima fila alla portata, Leclerc si autoaccusa ma poi rivela anomalie "di cui è meglio non parlare": nel paddock torna il nervosismo Ferrari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza” - Nel venerdì di Imola, la Ferrari si presenta con due volti: Leclerc e compagni faticano nel giro secco, mentre il passo gara sembra promettente.

