Mykola Lykhovydov, 59 anni e centrocampista nel Real Pharma di Odessa, dimostra che la passione e una routine rigorosa possono mantenere vivo il sogno sportivo. Allenamenti di quattro ore giornaliere, alimentazione attenta e una determinazione incrollabile gli permettono di sfidare il tempo. La sua storia è un inno alla resilienza e alla voglia di vivere lo sport fino a quando il corpo risponde. Un esempio ispirante per tutti gli amanti del calcio e non solo.

Mykola Lykhovydov ha 59 anni, vive ad Odessa nel Real Pharma, di cui è centrocampista, presidente e sponsor: "Finché il corpo regge, anche grazie alla mia routine, vado avanti. Miura? Un grande giocatore, ma battere il suo record non mi interessa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Come sono diventato il calciatore più anziano in attività? 4 ore al giorno di esercizi, cibo e..."

