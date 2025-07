Wimbledon 06 | Sinner Cobolli e Sonego insieme nella storia!

Wimbledon 2023 entra nella storia azzurra: Sinner, Cobolli e Sonego sono i tre uomini italiani agli ottavi, un traguardo mai raggiunto prima. Sinner, con il minor numero di game concessi nei primi tre turni, Cobolli senza perdere set e Sonego dopo una maratona di oltre 5 ore: un’impresa incredibile! Non perdete la nostra analisi dettagliata in diretta alle 9 su TennisMania. Vi aspettiamo per rivivere insieme questa emozionante avventura.

ItalTennis nella storia, tre azzurri per la prima volta agli ottavi di Wimbledon. Sonego raggiunge Sinner e Cobolli - Una svolta storica per il tennis italiano: per la prima volta, tre azzurri approdano agli ottavi di Wimbledon.

