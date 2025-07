Diciottenne ucraina scomparsa a Carovigno dove faceva uno stage Non parla italiano

Una giovane ucraina di 18 anni scomparsa a Carovigno, durante uno stage nel brindisino, sta mobilitando le forze dell’ordine in un’ampia operazione di ricerca. Alta 1,75 metri e senza parlare italiano, la ragazza sparita da oltre 24 ore ha suscitato preoccupazione tra i responsabili del villaggio turistico Meditur, che hanno immediatamente segnalato la scomparsa. La comunità attende con ansia risvolti e spera in un lieto ritorno.

Proseguono via terra ed anche in mare, nell'intero territorio di Carovigno nel brindisino, le ricerche di una ragazza ucraina di cui non si hanno più notizie da oltre 24 ore. La 18enne fa parte di un gruppo che sta facendo uno stage in diverse strutture alberghiere del litorale, è alta 1,75 metri e non parla italiano. Sono stati i responsabili del villaggio turistico Meditur a presentare denuncia ai carabinieri sabato, dopo la scomparsa della ragazza. Domenica pomeriggio potrebbe essere attivato a Carovigno il centro operativo comunale (Coc) che viene disposto in situazioni di emergenza e in questo caso servirà a coordinare le ricerche.

