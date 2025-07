Movida a Ostia e Fregene sotto la lente dei carabinieri: un'azione decisa per garantire sicurezza e ordine pubblico nelle località più vivaci della costa romana. Durante i controlli estivi, i militari hanno sottoposto oltre 1400 conducenti al test dell’alcol, arrestando due persone e denunciando altre quattro. Nello specifico, i risultati delle operazioni testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare cittadini e visitatori, assicurando un’estate all’insegna del divertimento responsabile e della legalità.

Nell'ambito del rafforzamento dei servizi preventivi di controllo del territorio nella Capitale, con particolare riguardo alle località di maggiore afflusso per la movida estiva di Ostia e Fregene, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno complessivamente sottoposto al precursore dell'alcol-test 1410 conducenti. Il bilancio dell'attività ha portato all'arresto di 2 persone e alla denuncia a piede libero per altre 4. Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano di 25 anni, trovato a bordo di un'utilitaria a noleggio, in possesso di 48 involucri termosaldati di cocaina, pronti per essere venduti.