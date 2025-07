Il Papa dolore per le vittime del Texas prego per loro

Il Papa, all’Angelus, ha espresso profondo dolore per le vittime delle recenti alluvioni in Texas, inviando le sue condoglianze e chiedendo a tutti di unirsi in preghiera. Un gesto di compassione che ci ricorda l’importanza di solidarietà e speranza nei momenti più difficili. Preghiamo insieme affinché queste persone trovino conforto e forza nel loro cammino di rinascita.

Il Papa all'Angelus, parlando in inglese, ha espresso dolore e le sue " condoglianze " per le vittime delle alluvioni in Texas e ha assicurato: "preghiamo per loro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa, dolore per le vittime del Texas, prego per loro

