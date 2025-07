Scomparsa Carovigno | ricerche in corso per la 18enne Mariia sparita dal villaggio turistico Meditur

Una giovane vita scompare nel nulla a Carovigno: Mariia, 18enne ucraina impegnata in uno stage presso il villaggio Meditur, è sparita venerdì sera tra Specchiolla e Torre Santa Sabina. Le ricerche si moltiplicano tra terra, mare e cielo, sotto la guida delle autorità. La comunità è in fermento, sperando in un lieto ritorno. Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi di questa inquietante vicenda.

Mariia, una 18enne ucraina impegnata in uno stage al villaggio Meditur di Carovigno, è scomparsa venerdì sera tra Specchiolla e Torre Santa Sabina. Ricerche via terra, mare e cielo, coordinate dai carabinieri e prefettura. Non si esclude si tratti di un allontanamento volontario.

Una giovane ucraina di 18 anni scompare nel nulla durante uno stage in un villaggio turistico di Carovigno, scatenando una mobilitazione senza precedenti.

