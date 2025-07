Una super band composta da Rolling Stones Aerosmith e Red Hot Chili Peppers si è esibita al concerto finale dei Black Sabbath

Un cast stellare di leggende della musica si è riunito sul palco di Birmingham per un evento epico: il concerto finale dei Black Sabbath, intitolato "Back To The Beginning". Una super band composta da membri di Rolling Stones, Aerosmith, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers e Blink-182 ha regalato un'esibizione memorabile, unendo generi e generazioni in un momento storico per i fan di tutto il mondo. Questa serata resterà impressa come un inno all’eterna passione per la musica.

Un set speciale al quale hanno preso parte membri dei Rolling Stones, Aerosmith, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers e Blink-182, è andato in scena ieri sera a Birmingham in occasione dell ‘ultimo concerto dei Black Sabbath. Con lo storico live, intitolato “ Back To The Beginning”, si è celebrato l’ultimo saluto dell’iconica band heavy metal. L’evento, si è tenuto al Villa Park di Birmingham ed ha visto la partecipazione di un cast di fama della musica hard rock, con Tom Morello dei RATM nelle vesti di direttore musicale. Morello ha fatto anche un’apparizione sul palco durante quella che è stata definita la sezione “Supergruppo B” dello spettacolo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Una super band composta da Rolling Stones, Aerosmith e Red Hot Chili Peppers si è esibita al concerto finale dei Black Sabbath

In questa notizia si parla di: band - rolling - stones - aerosmith

Rolling stones tribute band live al solito posto di Bitonto - Se sei appassionato dei leggendari Rolling Stones, non puoi perderti l’evento al Solito Posto di Bitonto! I Brown Sugar, il tributo più autentico del Sud Italia alla storica band britannica, ti faranno rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile con una performance energica e coinvolgente.

Sapevi che Brian Jones, il membro fondatore dei Rolling Stones e uno dei chitarristi più carismatici e sperimentali degli anni '60, era un **polistrumentista incredibilmente versatile** che contribuì ad arricchire il sound della band ben oltre la chitarra? Oltre a es Vai su Facebook

Gli Aerosmith si riuniscono per una sera; Steven Tyler rivela la sua band preferita di sempre: “A parte gli Stones, che sono fuori categoria...”; Aerosmith, il solco che dal blues disegna suggestioni glam metal.

Aerosmith, Joey Kramer contro i Rolling Stones: "Gli Aerosmith sono meglio"! - Virgin Radio - Parola di Joey Kramer, il batterista della band, vicina al passo di addio: il tour della band di Steven Tyler dovrebbe essere l’ultimo. Scrive virginradio.it

Rolling Stones e Aerosmith i dinosauri del rock sono vecchi solo per finta - 09:00 Hanno più di sessant'anni ma pubblicano dischi e vanno in tour Van Morrison stupisce. Secondo ilgiornale.it