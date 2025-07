Il dolore di Papa Leone per le vittime in Texas e per la guerra | Sostituiamo le armi con il dialogo

Nel cuore di Piazza San Pietro, Papa Leone ha espresso un dolore profondo per le vittime in Texas e per la guerra che devasta il mondo, invitando a sostituire le armi con il dialogo. Con voce ferma, ha ribadito l’importanza di una fede autentica e vissuta quotidianamente, affinché la Chiesa possa essere realmente luce di speranza. È un appello che ci invita a riflettere e ad agire con coraggio e solidarietà .

Nell’Angelus pronunciato da Papa Leone in Piazza San Pietro, è risuonato con forza l’appello a una fede vissuta in profondità e testimoniata con autenticità nella vita quotidiana. «La Chiesa e il mondo non hanno bisogno di persone che assolvono i doveri religiosi mostrando la loro fede come un’etichetta esteriore; hanno bisogno invece di operai desiderosi di lavorare il campo della missione,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il dolore di Papa Leone per le vittime in Texas e per la guerra: "Sostituiamo le armi con il dialogo"

In questa notizia si parla di: papa - leone - dolore - vittime

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Il Papa incontra i pellegrini ucraini Papa Leone XIV ha incontrato i pellegrini della Chiesa greco-cattolica ucraina: "Condivido il vostro dolore per i prigionieri e le vittime di questa guerra insensata". Andrea Rustichelli per il Tg3 delle 14:20 del 28 giugno 2025 Vai su Facebook

Papa Leone XIV alla Chiesa greco-cattolica ucraina: “Desidero esprimere la mia vicinanza alla martoriata Ucraina, alle famiglie che piangono i propri cari. Condivido il vostro dolore per i prigionieri e le vittime di questa guerra insensata” Vai su X

Il dolore di Papa Leone per le vittime in Texas e per la guerra: Sostituiamo le armi con il dialogo&quo; Il dolore di Leone XIV per le vittime dell'aereo caduto in India; Ucraina, Papa Leone: «Condivido il dolore per le vittime di guerra insensata».

Il dolore di Papa Leone per le vittime in Texas e per la guerra: "Sostituiamo le armi con il dialogo" - Nell’Angelus pronunciato da Papa Leone in Piazza San Pietro, è risuonato con forza l’appello a una fede vissuta in profondità e testimoniata con ... Scrive msn.com

Il papa invita i governanti a fermare la guerra e ricorda le vittime delle alluvioni in texas - Papa Leone invita i leader mondiali a fermare le guerre e a sostenere le vittime dell’alluvione di Camp Mystic, Texas, mentre si prepara a una pausa estiva a Castelgandolfo. Segnala gaeta.it