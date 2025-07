Il reddito di cittadinanza non c' è più ma continua a fare guai

Il reddito di cittadinanza, pur essendo uno strumento fondamentale di welfare, continua a sollevare polemiche e a scatenare problemi. La Guardia di finanza non si ferma e, tra controlli serrati, scopre furbetti e soggetti pericolosi che approfittano delle pieghe del sistema, tra cui mafiosi e pregiudicati. Questa lotta serrata mette in evidenza la necessità di riforme più stringenti per tutelare chi ne ha realmente bisogno.

La Guardia di finanza continua a "pescare" furbetti. Tra i casi più eclatanti i tanti mafiosi e pregiudicati pescati dai controlli tra chi incassava ogni mese l’assegno del rdc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il reddito di cittadinanza non c'è più ma continua a fare guai

In questa notizia si parla di: continua - reddito - cittadinanza - fare

IL REDDITO DI CITTADINANZA RIPROPOSTO DA ZAIA, LI IN VENETO SI CHIAMA "BONUS" Vai su Facebook

Il reddito di cittadinanza non c'è più ma continua a fare guai; Assegno di Inclusione 2025: Cos’è, A Chi Spetta e A Quanto Ammonta; Tacente: Reddito di Cittadinanza comunale? Sì, con i fondi del Just Transition Find.

Il reddito di cittadinanza non c'è più ma continua a fare guai - Tra i casi più eclatanti i tanti mafiosi e pregiudicati pescati dai controlli tra chi incassava ogni mese l’assegno del rdc ... Scrive ilgiornale.it

Reddito di Cittadinanza: come fare domanda 2023 - PMI.it - Ultimi mesi per ottenere il Reddito di Cittadinanza: cosa è cambiato nel 2023 e chi è rimasto con le vecchie regole, come richiedere il sussidio RdC. Segnala pmi.it