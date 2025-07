Banda dello spray Andrea Cavallari condannato a oltre 11 anni esce dal carcere di Bologna per laurearsi e scompare nel nulla dopo la proclamazione

Una storia incredibile quella di Andrea Cavallari, ex membro della banda dello spray condannato a oltre 11 anni che, dopo aver ottenuto la laurea, sembra essersi dissolto nel nulla. Un finale che lascia senza parole, tra mistero e curiosità, facendo riflettere sui limiti tra giustizia, redenzione e segretezza. Cosa si cela dietro questa scomparsa improvvisa?

BOLOGNA - Esce dal carcere di Bologna per laurearsi e non torna più. Sembra essere svanito nel nulla Andrea Cavallari, uno dei membri della banda dello spray, riconosciuta responsabile. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Banda dello spray, Andrea Cavallari (condannato a oltre 11 anni) esce dal carcere di Bologna per laurearsi e scompare nel nulla dopo la proclamazione

