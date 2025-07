Il formaggio diventa motore del turismo di montagna

Il formaggio, simbolo di tradizione e sapore, si trasforma in un autentico motore del turismo di montagna, portando innovazione e cultura nelle vette italiane. Cooperative coraggiose arricchiscono l’esperienza turistica con iniziative che coinvolgono visitatori, famiglie e appassionati di buon cibo, creando un connubio perfetto tra gusto e natura. Il progetto “Think Milk, Taste Europe, Be Smart”, promosso dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, apre nuove prospettive per valorizzare il territorio attraverso il sapore genuino dei nostri formaggi.

. Le cooperative di montagna innovano il turismo con sapori e tradizioni. Il settore lattiero-caseario arricchisce la sua offerta per il turismo delle montagne italiane con iniziative esperienziali che coinvolgono visitatori, famiglie e appassionati del buon cibo. Il progetto “Think Milk, Taste Europe, Be Smart”, promosso dal settore lattiero-caseario dell’ Alleanza delle Cooperative Italiane e realizzato da Confcooperative, con il supporto della Commissione europea, propone un modo innovativo di vivere il turismo attraverso i prodotti locali e la cultura del latte. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Il formaggio diventa motore del turismo di montagna

In questa notizia si parla di: turismo - montagna - formaggio - diventa

Turismo, dal ministero quasi 12 milioni per la montagna campana - Il Ministero del Turismo ha destinato quasi 12 milioni di euro alla montagna campana attraverso il progetto “Montagna Italia”.

SPIEDO TIME a Solto Collina! Sabato 14 Giugno Dalle ore 19:00 Presso il 22° Torneo Notturno – 3 OraFix Cup Una serata di sport e gusto con il grande spiedo accompagnato da: Spiedo Patatine ? Polenta Formaggio Tutto a 17€ ? Pre Vai su Facebook

L’antico primato del Caseificio degli Altipiani e del Vezzena: qui nasce il formaggio presidio Slow Food, il gusto della tradizione di montagna; Il Fodòm diventa Presidio Slow food. E racconta la valle ladina da cui prende il nome; Dalla mungitura delle mucche alla trasformazione del latte in formaggio: con “le albe in malga” in Vallarsa si diventa “casari per un giorno”.

Turismo slow, scoprire i formaggi nelle cooperative di montagna - MSN - E' la nuova frontiera del turismo slow nelle cooperative di montagna con un'offerta di ... Come scrive msn.com

Turismo slow, scoprire i formaggi nelle cooperative di montagna - Turismo slow, scoprire i formaggi nelle cooperative di montagna Dalla Lombardia all'Alto Adige con Think Milk,Taste Europe, Be Smart ROMA , 20 giugno 2025, 12:43 ... Si legge su ansa.it