Sgambata delle Due Torri di Lucciano una corsa bellissima e molto dura

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: la 42ª Sgambata delle Due Torri di Lucciano, una corsa avvincente e impegnativa tra le colline di Quarrata. Organizzata con passione dal Circolo AICS di Lucciano e il GP La Stanca di Valenzatico, questa gara celebra la tradizione e lo spirito di comunità, ricordando figure come Sergio Benini e Serena. Un evento imperdibile per appassionati e non solo, che unisce sfida, natura e solidarietà.

Quarrata (Pistoia), 6 luglio 2025 – Giunge alla 42ª edizione la tradizionale Sgambata delle Due Torri, corsa che si svolge a Lucciano, frazione collinare del Comune di Quarrata. L’evento, intitolato "Trofeo Sergio Benini" e "Non dimenticando Serena", è stato organizzato dal Circolo AICS di Lucciano in collaborazione con il GP La Stanca di Valenzatico. Le foto della 42esima Sgambata delle Due Torri di Lucciano Il percorso competitivo prevedeva 9,5 km di impegnativi saliscendi, mentre il tracciato ludico-motorio era di 5 km. La partenza è avvenuta alle ore 9:00 dal Circolo AICS di Lucciano, e al via si sono presentati circa 200 partecipanti, tra atleti competitivi e camminatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sgambata delle Due Torri di Lucciano, una corsa bellissima (e molto dura)

