Ennio Morricone il figlio ospite a Trigoria | La Roma nel Dna di mio padre

Celebrazione, il figlio di Morricone, Marco, ha condiviso ricordi e sentimenti che testimoniano l’eredità indelebile del Maestro. La sua musica non solo ha attraversato generazioni, ma ha anche radici profonde nel cuore di chi lo ha amato, come la famiglia e la Roma, la squadra del cuore di suo padre. In occasione di questo anniversario, riviviamo insieme i momenti più toccanti di un’artista che ha fatto storia, lasciando un’eredità eterna.

“Il personaggio lo conoscevano tutti, lo amavano, lo amano, per la sua musica, la sua infinita arte, m all’uomo era soltanto mio. Lui era mio padre”. Queste le prime parole di Marco, figlio di Ennio Morricone, uno dei compositori e artisti più importanti della storia della musica italiana e non, che esattamente 5 anni fa, all’età di 91 anni, abbondava questa terra lasciandoci una memoria che tutt’ora rimane più viva che mai. In occasione di tale ricorrenza, la Roma ha invitato Marco a Trigoria, e questo si è concesso ad una lunga chiacchierata ai canali ufficiali del club. Un qualcosa di dovuto e di apprezzato, visto il legame che papà Ennio aveva con i colori giallorossi: “ Venire qui a Trigoria e vedere questa struttura è un sogno, è un centro tecnico bellissimo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ennio Morricone, il figlio ospite a Trigoria: “La Roma nel Dna di mio padre”

In questa notizia si parla di: ennio - morricone - figlio - padre

Morricone, proiezione del film ’Ennio’. Così Firenze ricorda il concerto del 2005 - Il 14 maggio 2005, Firenze ha avuto l'onore di ospitare il maestro Ennio Morricone per un concerto indimenticabile al Mandela Forum.

5 anni fa ci lasciava il maestro Ennio Morricone ? Il figlio Marco è venuto a trovarci al "Fulvio Bernardini" e ci ha raccontato suo padre Leggi l'intervista https://asroma.com/it/notizie/73483/marco-morricone-racconta-il-papa-ennio-in-un-pomeriggio-al-ful Vai su X

Il 25 giugno alle ore 21, la suggestiva piazza Ariostea di Ferrara si trasformerà in un palcoscenico emozionante per l’evento speciale Era mio padre, un tributo al genio musicale indimenticabile di Ennio Morricone, con la partecipazione straordinaria dei figli A Vai su Facebook

Ennio Morricone ‘Era mio padre’. I figli omaggiano il grande maestro; Presentato in Aula Magna il volume Ennio Morricone. Il genio, l'uomo, il padre; Ennio Morricone, i figli svelano il maestro a : «Papà non si è mai sentito un genio.

Ennio Morricone, il figlio Marco: “Roma traccia indelebile”. Poi l’aneddoto su Spalletti - Marco Morricone racconta il padre e la sua passione per i colori giallorossi, insieme a un curioso retroscena sulle dimissioni di Spalletti nel 2009 ... Segnala msn.com

Marco Morricone racconta il papà Ennio in un pomeriggio al "Fulvio Bernardini" - “Il personaggio lo conoscevano tutti, lo amavano, lo amano, per la sua musica, la sua infinita ... Da asroma.com