35 anni nella stessa scuola l’addio di una collaboratrice scolastica che ha visto cambiare generazioni | Mi mancheranno i ragazzi e i docenti

Dopo 35 anni di dedizione e passione, una collaboratrice scolastica dell’Appennino pistoiese saluta con affetto un’epoca fatta di ricordi, emozioni e continuità. Ha visto crescere intere generazioni di studenti e condiviso il percorso di tanti docenti, diventando un pilastro della scuola. Il suo addio segna la fine di un capitolo speciale, ma anche l’inizio di nuove avventure. La sua dedizione rimarrà impressa nel cuore di tutti.

Un legame durato 35 anni, nello stesso edificio scolastico dell’Appennino pistoiese, si conclude con il pensionamento di una collaboratrice ATA che ha visto passare intere generazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: anni - collaboratrice - visto - generazioni

Panico in un liceo francese: studente accoltella a morte la collaboratrice scolastica di 31 anni - Una mattina da brividi scuote il mondo dell’istruzione francese: un giovane studente di 15 anni armato di coltello ha colpito mortalmente una collaboratrice scolastica di 31 anni, in un episodio che ricorda le tragiche sparatorie in Austria.

NFT Ballet celebra 30 anni di emozioni, arte e impegno con “Emozionart” Apricena omaggia il linguaggio della danza come veicolo di cultura e valori universali Una serata densa di significato e bellezza ha illuminato Piazza San Francesco, trasformandol Vai su Facebook

35 anni nella stessa scuola, l'addio di una collaboratrice scolastica che ha visto cambiare generazioni: Mi mancheranno i ragazzi e i docenti; Monza, la storica bidella Pina si congeda dopo 30 anni di servizio; Da un secolo e ben quattro generazioni la stessa famiglia conduce le pompe funebri: festa per il centenario.

Lavoro e Generazione Z, studio della Cisl: meno di un giovane su tre è attivo. "Stanno cercando un nuovo equilibrio" - 24 anni, la cosiddetta Generazione Z nonostante una media in crescita rispetto al 2023, i livelli restano preoccupantemente bassi: meno di 1 giovane su 3 ... Si legge su riminitoday.it

La bidella Pina si congeda dopo 30 anni di servizio - MSN - Scuole fatte da docenti, presidi, studenti, ma anche da quelle presenze preziose che un tempo si chiamavano bidelli, oggi collaboratori scolastici. Lo riporta msn.com