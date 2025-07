Volevo diventare come Corona alcol e droga mi hanno rovinato La mia ex mi ha lasciato sotto un ponte con l’auto che le avevo comprato | Kiran Maccali del Grande Fratello si sfoga dal carcere

La storia di Kiran Maccali, concorrente del “Grande Fratello” nel 2011, sembra un copione scritto da sceneggiatori di talento, ma è pura realtà. Tra errori e redenzione, questa vicenda ci ricorda come le scelte possano cambiare il corso della vita. Ora, dalla sua cella a Cremona, Kiran si prepara a ricominciare, dimostrando che anche nelle situazioni più difficili c’è sempre una possibilità di rinascita. Vuoi scoprire come ha deciso di voltare pagina?

Sembra la trama di una qualche serie partorita da sceneggiatori molto abili, invece è vita vera, ed è quella di Kiran Maccali, concorrente del “ Grande Fratello ” nel 2011 e già da tre anni in carcere per scontare diverse condanne. Molteplici i reati che gli sono stati contestati nel tempo, dall’estorsione alla violenza sessuale, eppure il 38enne dalla sua cella a Cremona si dice pronto a ricominciare. “Sono sereno, ho raggiunto la pace interiore, eliminando quei vizi, l’alcol e la droga, che spesso avevano determinato scelte sbagliate” confessa in un’intervista al Corriere della Sera. Indiano di nascita e bergamasco d’adozione, Kiran conosce presto le dipendenze, e cerca di risolvere i suoi problemi in una comunità di recupero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Volevo diventare come Corona, alcol e droga mi hanno rovinato. La mia ex mi ha lasciato sotto un ponte con l’auto che le avevo comprato”: Kiran Maccali del Grande Fratello si sfoga dal carcere

