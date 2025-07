Ventimiglia autovelox irregolari in città un solo avvocato riesce a fare annullare trecento multe

A Ventimiglia, l'ombra degli autovelox irregolari mette in discussione l'intera gestione della sicurezza stradale. Un solo avvocato è riuscito ad annullare oltre 300 multe, evidenziando che i dispositivi dovevano essere disattivati già da tempo. La situazione si traduce in un debito crescente per il Comune, con oltre 10 mila euro di spese legali. È una battaglia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui si tutelano i cittadini e la legalità.

