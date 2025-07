Francia più a rischio dell' Italia | i rendimenti dei titoli di Parigi superano quelli di Roma

Per la prima volta dal 2005, i rendimenti dei titoli di Stato francesi a 5 anni superano quelli italiani, indicando una percezione di maggior rischio percepita dai mercati verso la Francia rispetto all’Italia. Questo fenomeno, sebbene ancora sottile, potrebbe preludere a cambiamenti più significativi nelle dinamiche finanziarie tra i due Paesi. La domanda che sorge spontanea è: cosa comporterà questo scenario per gli investitori e per le economie di Parigi e Roma?

Per la prima volta dal 2005, i rendimenti dei titoli di Stato francesi a 5 anni (Oat, 2,66%) hanno superato quelli italiani ( Btp, 2,64%), segnalando che i mercati considerano più rischioso prestare denaro alla Francia rispetto all’Italia. Questo scarto, come sottolinea ilCorriere, seppur minimo, è significativo e potrebbe presto riguardare anche i rendimenti a 10 anni, con lo spread tra i due Paesi sceso a 17 punti base, il minimo dal 2007. Tradizionalmente, l’Italia, con un debito pubblico elevato (oltre 135% del Pil nel 2024), era vista come il “malato d’Europa”, mentre ora è la Francia, con un debito al 114% del Pil nel 2025, a preoccupare gli investitori, nonostante un’inflazione bassa (0,9%). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Francia più a rischio dell'Italia: i rendimenti dei titoli di Parigi superano quelli di Roma

