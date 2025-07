Fiumicino la trasformazione del Cetorelli | il cronoprogramma dei lavori

Fiumicino si appresta a vivere una rivoluzione sportiva con la trasformazione del centro Cetorelli. Nonostante le polemiche, i lavori sono iniziati e il cronoprogramma è ora chiaro ai cittadini, grazie alla documentazione ufficiale. Il progetto promette di ridisegnare le superfici sportive e le strutture, portando modernità e funzionalità in un punto nevralgico della comunità. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante operazione.

Fiumicino, 5 luglio 2025- Al netto delle polemiche, i lavori di ristrutturazione del centro sportivo Cetorelli sono sotto gli occhi di tutti. Più volte se ne è parlato, ma senza scendere mai nei dettagli del progetto, e soprattutto della tempistica dello stesso. Lo facciamo oggi, sulla scorta di tutta la documentazione rilevata negli uffici comunali. Il progetto prevede una radicale trasformazione delle superfici sportive, delle strutture esistenti e dei servizi, attraverso un sistema coordinato di demolizioni, rifacimenti, adeguamenti e nuove installazioni. Le opere saranno realizzate dalla ditta 3Di S. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

