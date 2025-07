Punto da uno sciame di vespe nel bosco grave un operaio nel Comasco | soccorso in codice rosso

Un incidente improvviso nel cuore del bosco di Eupilio ha coinvolto un operaio, colpito da uno sciame di vespe durante i lavori. Il suo stato di salute è apparso grave, richiedendo un tempestivo intervento in codice rosso. La sua vicenda evidenzia l'importanza di interventi rapidi e di misure di sicurezza nelle operazioni all'aperto. Continua a leggere per scoprire come si è svolto il soccorso e quali precauzioni adottare in situazioni simili.

Durante alcuni lavori in un bosco nei pressi di Eupilio (Como), un operaio è stato punto più volte da uno sciame di vespe e ha accusato un malore. Chiamati i soccorsi, l'uomo è stato ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Provincia di Como, punto più volte dalle vespe si sente male. Uomo soccorso in un bosco - Un operaio intento in attività forestali è stato punto più volte da delle vespe, accusando un forte malore. Scrive comozero.it

Punto dalle vespe, grave un operaio - L’episodio è avvenuto questa mattina attorno alle 8 sulla sentiero del Cornizzolo, nel territorio del Comune di Eupilio. Da laprovinciadicomo.it