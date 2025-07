LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro corridori all’attacco

Segui in tempo reale la tappa odierna del Tour de France 2025, dove quattro audaci corridori hanno lanciato l'attacco decisivo. L'azione si svela tra sorpassi e strategie, con le squadre pronte a rincorrere. Vuoi sapere chi riuscirĂ a mantenere il ritmo e chi potrebbe sorprendere? Clicca qui per aggiornamenti live e immergerti nell'adrenalina di questa emozionante battaglia su due ruote!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.09 Arriva ovviamente anche l’Alpecin-Deceuninck. 13.07 IntermarchĂ© – Wanty a dettare il passo. 13.04 Gruppo giĂ a 2?. 13.02 I quattro fuggitivi: Yevgeniy Fedorov (XDS Astana), Bruno Armirail (Decathlon Ag2r La Mondiale Team), Brent Van Moer (Lotto) ed Andreas Leknessund (Uno X Mobility). 12.59 La fuga è andata: il gruppo si rialza, quattro uomini all’attacco. 12.57 Adesso quattro atleti sono riusciti ad evadere e la Bahrain-Victorious potrebbe essersi arresa. 12.55 Grandi velocitĂ in questa prima fase di gara, non sarĂ facile trovare la fuga. 12.53 Subito scatti, si muove Mohoric. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro corridori all’attacco

