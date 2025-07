Angelus Papa Leone XIV ammonisce | No alla fede come etichetta esteriore

Durante l'Angelus, Papa Leone XIV ci invita a riflettere sulla vera natura della fede, sottolineando che non deve essere soltanto un'etichetta esteriore, ma una scelta autentica e coerente di vita. Con il suo messaggio, il Papa ci sprona a vivere con sincerità il nostro cammino spirituale, pregando per la pace e per un cuore più genuino. Il Vangelo di oggi ci ricorda l'importanza di un impegno sincero nel nostro credo...

Durante l’Angelus, Papa Leone XIV mette in guardia dal rischio di una fede vissuta solo in apparenza: “Non sia un’etichetta, ma scelta di vita autentica e coerente”. Poi salutando i fedeli in piazza San Pietro, prima del suo trasferimento a Castel Gandolfo, il Pontefice è tornato a pregare per la pace. Il Vangelo di oggi. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Angelus, Papa Leone XIV ammonisce: “No alla fede come etichetta esteriore”

