Pumenengo da oltre 20 ore senza corrente elettrica | disagi per famiglie ed aziende agricole

Un blackout di oltre 20 ore sta mettendo in crisi famiglie e aziende agricole a Pumenengo, segnando un forte disagio nella comunità locale. La situazione, segnalata da un residente, evidenzia i gravi danni causati dal cavo tranciato in cascina Lanzanova e pone l'accento sull'urgenza di interventi rapidi ed efficaci per ripristinare il servizio. È fondamentale ascoltare le voci dei cittadini e trovare soluzioni durature.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino di Pumenengo che segnala un blackout di oltre 20 ore che sta arrecando danni a famiglie ed aziende agricole. Buongiorno, dopo diverse segnalazioni, a e-distribuzione, dalle 10 circa di sabato mattina 5 luglio, sono senza energia elettrica oltre 20 famiglie e aziende agricole di Pumenengo. Il cavo tranciato in cascina Lanzanova, che passa nella proprietà di privati cittadini recando un problema di sicurezza, lascia senza luce i residenti e proprietari di aziende di cascina Lanzanova, cascina Grigna, cascina Scotti, Cascina Pollini. Allertato Sindaco e vice sindaco, carabinieri di Treviglio e Vigili del fuoco per sollecitare anche da parte loro un intervento al gestore della rete. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Pumenengo da oltre 20 ore senza corrente elettrica: disagi per famiglie ed aziende agricole

