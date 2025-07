Ansia Svilar offerta shock del Galatasaray | il punto sul rinnovo con la Roma

Il nostro focus si concentra su Mile Svilar, autentico protagonista della passata stagione e insignito del titolo di miglior portiere della Serie A. Tuttavia, circolano voci di un'offerta shock dal Galatasaray, che mette in discussione il futuro del talento belga a Trigoria. Dubbi e certezze si mescolano, mentre la Roma prepara il suo prossimo capitolo. Ma da...

Dubbi e certezze circa i giocatori che la Roma ha in rosa in questo momento, al di là di quelli che poi saranno i nuovi volti che animeranno Trigoria. Tra i primi sicuramente un Pellegrini con voglia di rilancio, in attesa che recuperi dall'infortunio di fine stagione, mentre tra i capi saldi c'è un Mile Svilar per distacco miglior giocatore della scorsa stagione, tanto da meritarsi il titolo di miglior portiere della Serie A. Un elemento da cui ripartire, e dopo l'intervento di Ranieri la questione rinnovo sembrava risolta, ma ora a spaventare il popolo giallorosso è il Galatasaray. 6 milioni all'anno a Svilar, ma la Roma non molla.

SVILAR FINO AL 2029 La Roma blinda il suo numero 1. E lo fa con un gesto forte, deciso, che vale molto più di una firma. ? È arrivata la notizia che a Trigoria aspettavano con ansia: Mile Svilar ha rinnovato fino al 2029. Un contratto da 3,5 milioni netti a st Vai su X

#RomaFemminile , il messaggio di Minami: "Non posso che essere grata alla Roma" Il difensore giapponese è una nuova giocatrice del Brighton. Sui social arriva la lettera a club e tifosi: "Questi tre anni sono stati meravigliosi" (GETTY IMAGES) IL ROMANIST Vai su Facebook

