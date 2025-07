Maxi controlli a Scordia | sanzioni per quasi 50.000 euro tra locali lavoratori in nero e sicurezza

Maxi controlli a Scordia: oltre 50.000 euro di sanzioni tra locali irregolari e lavoratori in nero. La task force della Polizia di Stato, coordinata dal Questore di Catania, ha condotto un’operazione straordinaria volta a rafforzare legalità e sicurezza nel territorio. Un intervento che ha coinvolto numerosi enti istituzionali e ha portato all’individuazione di irregolarità, dimostrando come la tutela dei cittadini sia una priorità imprescindibile. La lotta contro l’illegalità continua con determinazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Task force della Polizia di Stato in azione sul territorio. Un’intensa attività di controllo straordinario è stata svolta nella serata di venerdì nel comune di Scordia, sotto il coordinamento della Polizia di Stato. L’operazione, mirata a garantire legalità e sicurezza, è stata disposta dal Questore di Catania e ha visto il coinvolgimento sinergico di diversi enti istituzionali. Controlli a tappeto in locali e attività commerciali. I controlli sono stati guidati dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone, con la partecipazione di: Divisione Polizia Anticrimine di Catania. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maxi controlli a Scordia: sanzioni per quasi 50.000 euro tra locali, lavoratori in nero e sicurezza

In questa notizia si parla di: maxi - controlli - scordia - sanzioni

Maxi controlli sulla Regina: Tir e bus fuori misura multati e costretti a tornare indietro - I maxi controlli della polizia stradale di Como hanno interessato i mezzi di trasporto pesante sulla tratta costiera, con particolare attenzione a tir e bus fuori misura.

Scordia, controlli in ristoranti e locali: sanzioni per quasi 50 mila euro; Sicurezza alimentare e sul lavoro, irregolarità nei locali: sanzioni per migliaia di euro.

Scordia (CT), controlli della task force in attività commerciali e su strada: scattano le sanzioni - Sul territorio di Scordia (CT) ispezionati due ristoranti, una pasticceria e un chiosco, tutti in zona centro, nonché un pub in zona ex stazione. Scrive ilsicilia.it

Scordia: 65 chili di cibo sequestrati in un ristorante e una pasticceria - Controlli e accertamenti della task force coordinata dalla polizia hanno riguardato il territorio di Scordia (in provincia di Catania). Come scrive meridionews.it