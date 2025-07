Ius scholae Tajani insiste | Cdx deve occuparsi di cittadinanza non c'è rischio invasione islamica a scuola

Il ministro Tajani sottolinea che il centrodestra dovrebbe focalizzarsi sulla gestione della cittadinanza e sull'integrazione, anziché rischiare di alimentare paure come quella di un'invasione islamica nelle scuole. Con fermezza e responsabilità, invita a un dibattito più costruttivo e meno allarmistico, affinché si possa affrontare il tema dell’immigrazione con equilibrio e senso di responsabilità, contribuendo così a una società più inclusiva e sicura.

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervenuto al 'Forum in Masseria', organizzato da Bruno Vespa con Comin & Partners, insiste sul tema della cittadinanza, dopo la chiusura della premier Meloni e degli alleati leghisti: "Nel programma del centrodestra si parla al punto 6 di integrazione economia e sociale degli stranieri. Lungi da me voler mettere in difficoltà il centrodestra. Ma è mio dovere dire al centrodestra che dobbiamo affrontare un problema sociale".