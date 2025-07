Mario Adinolfi in ospedale il tracollo appena tornato dall’Isola dei famosi | Ho perso quattro casse d’acqua

Dopo aver affrontato le sfide dell’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi si trova ora a fronteggiare un’improvvisa avventura nel suo ritorno a Roma. Tra foto dal letto d’ospedale e un sorriso autoironico, il politico ha condiviso il suo primo giorno post-hondurano, rassicurando i followers che si è trattato solo di «un gran bello spavento». La vita, anche quando riserva sorprese, continua a sorprenderti—e Adinolfi lo dimostra con ironia e resilienza.

Appena rientrato in Italia dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi è finito in ospedale. È lui stesso a raccontare la disavventura al primo giorno a Roma dopo il rientro dall’Honduras. Su Instagram però ha assicurato che è stato solo «un gran bello spavento». Nel post, Adinolfi ha condiviso quattro foto dal letto d’ospedale, con la flebo al braccio. La didascalia è anche autoironica: «Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale. Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento». Perché Adinolfi è finito in ospedale dopo l’Isola dei famosi. 🔗 Leggi su Open.online

