Çalhano?lu Inter il turco al Galatasaray già in settimana? Le cifre e la dichiarazione del centrocampista | Faccio io

Çalhano?lu Inter il turco al Galatasaray già in settimana? Le cifre e la dichiarazione del centrocampista

Il futuro di Hakan Çalhanoglu si fa sempre più incerto tra le file dell’Inter, mentre il Galatasaray si prepara ad accoglierlo a braccia aperte. La trattativa tra il centrocampista turco e il club di Istanbul è in fase avanzata e potrebbe concludersi già entro questa settimana. Le cifre e la dichiarazione dell’atleta lasciano presagire un imminente addio: le ultime novità fanno sperare in un nuovo capitolo della sua carriera a Istanbul.

Calhanoglu Inter, il centrocampista pronto al ritorno in Turchia: il Galatasaray aspetta il sì entro la settimana. In Turchia si parla sempre più insistentemente del possibile approdo di Hakan Çalhano?lu al Galatasaray già entro questa settimana. Secondo le ultime indiscrezioni, le trattative tra il centrocampista turco e il club di Istanbul sono in fase molto avanzata, con la chiusura dell'affare che potrebbe arrivare a breve. Le cifre messe sul tavolo parlano di un contratto competitivo per Çalhano?lu, che troverebbe nel Galatasaray un progetto ambizioso e una piazza calda, pronta ad accoglierlo come una vera star.

Calhanoglu Inter, inizia la settimana della verità: Galatasaray o permanenza? La rivelazione: «I nerazzurri non faranno alcun passo se…» - Calhanoglu Inter si prepara a vivere una settimana cruciale: Galatasaray o permanenza? Dopo settimane di speculazioni, la verità sta per emergere, con il club nerazzurro determinato a non fare passi affrettati.

In Turchia - Il Galatasaray ha incontrato la stella Turca dell’Inter Hakan Çalhanoglu, offerto uno stipendio annuo di 10 mln di euro. Vai su Facebook