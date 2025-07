Angri tragico incidente | auto si scontra con camion dei rifiuti un morto e due feriti

Tragedia ad Angri, dove un terribile incidente stradale ha seminato dolore e sgomento. Una Ford Focus si è scontrata violentemente con un camion dei rifiuti lungo via Taurano, provocando un morto e due feriti gravi. La dinamica dell’incidente solleva molte domande e sottolinea l’importanza della sicurezza sulle nostre strade. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

Drammatico schianto nella periferia di Angri. Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, sabato 5 luglio, ad Angri, in provincia di Salerno, lungo via Taurano, nei pressi dell'area industriale e non lontano dalle frazioni Orta Loreto, Sant'Egidio del Monte Albino e Pagani. Una Ford Focus con due persone a bordo si è scontrata violentemente con un camion dei rifiuti appartenente al servizio di igiene urbana del Comune di Scafati. L'impatto è stato devastante e ha causato la morte di G.S., 85 anni, residente a Nocera Superiore, che si trovava seduto sul sedile del passeggero.