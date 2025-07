Netanyahu vola negli Usa da Trump

Il viaggio di Netanyahu negli Stati Uniti segna un momento cruciale nelle dinamiche internazionali, con incontri di elevata importanza alla Casa Bianca e colloqui indiretti in Qatar. Tra alleanze rafforzate e negoziati delicati, il panorama mediorientale si prepara a nuovi sviluppi. La diplomazia si muove veloce, e le decisioni prese nei prossimi giorni potrebbero influenzare il futuro della regione. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti e approfondimenti esclusivi.

12.53 Il primo ministro israeliano Netanyahu incontra domani il presidente Usa alla Casa Bianca, nel suo terzo viaggio americano dall'insediamento di Trump. Con Trump anche Segretario di Stato Rubio. Netanyahu è atteso oggi a Washington, mentre a Doha, in Qatar, è attesa in queste ore la delegazione israeliana per colloqui indiretti con Hamas. Il gruppo ha detto che avrebbe accettato il nuovo piano di tregua, con "piccole modifiche". Israele, che ha già dato l'ok alla tregua, le ha respinte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Negoziatori pronti a partire, Hamas teme omicidi mirati. Netanyahu riunisce il gabinetto prima di volare da Trump

#IranIsraelConflict #Trump è stato "duro e diretto" con #Netanyahu sulla necessità di mantenere la #tregua. Lo riferisce un alto funzionario della Casa Bianca. La telefonata è avvenuta dall'Air Force One, in volo verso l'Aja per il vertice NATO.

Netanyahu vola a Washington per incontri decisivi sulla crisi degli ostaggi e il cessate il fuoco in medio oriente - Benjamin Netanyahu vola a Washington per cercare il sostegno di Donald Trump nelle trattative con Isaac Herzog, puntando alla liberazione degli ostaggi e a un cessate il fuoco nel Medio Oriente in cri ... Da gaeta.it

Netanyahu vola da Trump. L’annuncio a sorpresa: «Vertice con l’Iran per trattare sul nucleare» - Il Messaggero - E prima che Trump incontrasse Netanyahu a Washington, i leader riuniti in Egitto hanno telefonato al presidente Usa proprio per discutere del futuro di Gaza. Riporta ilmessaggero.it