Dalla vibrante Bergamo alle meraviglie delle Canarie, due talentuose giovani promesse del basket femminile, Giulia Pirozzi e Arianna Zanetti, stanno facendo il loro debutto internazionale con l’Italia Under 18. Convocate per l’Europeo, queste giovani atlete stanno già lasciando il segno nel torneo che si svolge in Spagna. La loro storia di passione e dedizione è un esempio ispiratore, dimostrando che il talento può portarti oltre i confini locali e nazionali.

Dal rosa al tricolore. Anzi, meglio: dall’Ororosa all’azzurro. Giulia Pirozzi e Arianna Zanetti, membri della squadra Under 19 della società cittadina di basket femminile, sono state convocate dall’Italia per l’Europeo Under 18 che si sta disputando alle isole Canarie, in Spagna. La competizione è iniziata il 5 luglio (terminerà il 13) ed entrambe sono già state protagoniste, visto che hanno avuto i loro primi minuti nella partita vinta contro la Grecia per inaugurare la competizione, realizzando anche 3 punti a testa. Sia Giulia Pirozzi (classe 2007) che Marianna Zanetti (2008) sono passate dalle giovanili di Schio, la miglior squadra di basket femminile italiana, 13 volte campionessa nell’ultimo ventennio, per poi arrivare a Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Da Bergamo all’azzurro: Pirozzi e Zanetti di Ororosa in Nazionale per l’Europeo Under 18

